Carlino – Freuler si opera, ma spera ancora nella Supercoppa

Lo svizzero dovrà operarsi per stabilizzare l'arto e il Bologna rischia di perderlo per diverso tempo. E' una doccia fredda per i rossoblù dopo la bella vittoria del Tardini, maturata grazie a una ottima qualità di gioco e ai tre gol segnati. Il Resto del Carlino parla di una prima stima di circa 45 giorni di stop per il centrocampista elvetico, quindi con il rischio di un 2025 già finito. Freuler è sempre stato indispensabile per il Bologna (l'anno scorso 49 partite ufficiali) e in questa stagione è rimasto a riposo solo a Lecce e sfruttando salterà un paio di partite in meno. Per ora sarà fuori con Brann, Celtic e Salisburgo in Europa League, Napoli, Udinese, Cremonese, Lazio e Juve in campionato, anche se il sogno di staff medico e tecnico sarà quello di provare a recuperarlo per la Supercoppa Italiana a Riad del 19 dicembre nella semifinale con l'Inter.