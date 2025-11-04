Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Ora Rowe fa sul serio

news

Cor Sport – Ora Rowe fa sul serio

Cor Sport – Ora Rowe fa sul serio - immagine 1
A Parma la nota lieta Jonathan Rowe: l'inglese è in crescita
Redazione TuttoBolognaWeb

'Se li è meritati tutti gli oltre 80 minuti che ha giocato a Parma. Jonathan Rowe non era mai rimasto in campo per così tanto tempo consecutivo in questo inizio di stagione' scrive Dario Cervellati sul Corriere dello Sport.

Al Tardini la prima vera partita convincente dell'esterno inglese, arrivato in estate per sostituire Dan Ndoye: contro il Parma ha dimostrato di essere incisivo in entrambe le fasi. Ha difeso e attaccato, Johnny, sfiorando il gol nel primo tempo e mettendo una palla al bacio per Odgaard nel secondo, ma nel complesso una prestazione sempre nel vivo della partita e mai da assente. Il prossimo step sarà quello di gonfiare la rete per la prima volta, lui che è ancora in debito di qualche gol dopo gli sprechi contro il Pisa. Rowe è comunque in crescita, sottolinea il quotidiano, anche se deve ancora sbloccarsi in zona gol. Poi la concorrenza è tanta e a sinistra c'è Cambiaghi, un motorino di cui Italiano difficilmente si priva. Ma da Parma in avanti Rowe può aver mandato un segnale importante. L'inglese vuole conquistare il Bologna.

Leggi anche
Carlino – Il Bologna viaggia con numeri da capolista
Cor Sport – Ora anche Sulemana nelle rotazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA