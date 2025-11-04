Cor Sport – Ora Rowe fa sul serio

Al Tardini la prima vera partita convincente dell'esterno inglese, arrivato in estate per sostituire Dan Ndoye: contro il Parma ha dimostrato di essere incisivo in entrambe le fasi. Ha difeso e attaccato, Johnny, sfiorando il gol nel primo tempo e mettendo una palla al bacio per Odgaard nel secondo, ma nel complesso una prestazione sempre nel vivo della partita e mai da assente. Il prossimo step sarà quello di gonfiare la rete per la prima volta, lui che è ancora in debito di qualche gol dopo gli sprechi contro il Pisa. Rowe è comunque in crescita, sottolinea il quotidiano, anche se deve ancora sbloccarsi in zona gol. Poi la concorrenza è tanta e a sinistra c'è Cambiaghi, un motorino di cui Italiano difficilmente si priva. Ma da Parma in avanti Rowe può aver mandato un segnale importante. L'inglese vuole conquistare il Bologna.