Italiano ci prova per giovedì: decisione dell’ultimo minuto

Partiamo dalla vigilia. Sarà ancora il vice Daniel Niccolini ad affrontare gli appuntamenti della giornata, a partire dalla conferenza stampa pre partita in programma domani allo Stadio Dall'Ara, ma Vincenzo Italiano è già rientrato al lavoro da qualche giorno e sta guidando la squadra dal Niccolò di Casteldebole, complice anche un meteo favorevole. Rispetto a Parma, dove c'è stato il diluvio, in questi giorni a Bologna ci sarà sole (e temperature miti) motivo per il quale giovedì sera potrebbe esserci la possibilità concreta di rivedere il mister in panchina. Le sue condizioni sono in netto miglioramento, Vincenzo sta bene, ma ovviamente saranno ancora i medici a decidere se potrà accomodarsi nuovamente a bordo campo al fianco della squadra dopo la polmonite che lo ha colpito all'indomani della sfida di Cagliari. La decisione sarà presa all'ultimo minuto.