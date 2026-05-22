Tegola Orsolini: lesione all’adduttore. Berna, Castro e Rowe per l’ultima contro l’inter

Una brutta notizia scuote Casteldebole alla vigilia dell'ultimo atto della stagione. Il Bologna dovrà fare a meno di Orsolini per la sfida di domani pomeriggio al Dall'Ara contro l'Inter. L'esterno rossoblù è stato costretto ad alzare la bandiera bianca dopo che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore sinistro. Un problema muscolare che, di fatto, chiude in anticipo il suo campionato e priva la squadra di uno dei suoi uomini più pericolosi.

Il forfait del numero 7 non è l'unico grattacapo per Italiano. L'infermeria rossoblù è decisamente affollata in questo finale di stagione e il tecnico, lì davanti, dovrà rinunciare anche a Nicolò Cambiaghi. L'esterno, fermato da un problema muscolare che non gli ha lasciato tregua, non è riuscito a recuperare in tempo e guarderà i compagni dalla tribuna, riducendo drasticamente le opzioni a disposizione dell'allenatore sulle corsie laterali.