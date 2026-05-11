Napoli-Bologna valevole per la 36esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 20,45, si giocherà con cielo poco nuvoloso, temperatura compresa tra 16-19 gradi, venti deboli-moderati da sud-ovest, umidità compresa tra 85-95%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al Maradona, consiglio un look tipicamente primaverile, con abiti lunghi ma non pesanti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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TBW METEO – Poco nuvoloso al Maradona
di Gionni Forlenza
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