tuttobolognaweb news TBW METEO – Poco nuvoloso al Maradona

esclusive tbw

TBW METEO – Poco nuvoloso al Maradona

TBW METEO – Poco nuvoloso al Maradona - immagine 1
di Gionni Forlenza
Redazione TuttoBolognaWeb

Napoli-Bologna valevole per la 36esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 20,45, si giocherà con cielo poco nuvoloso, temperatura compresa tra 16-19 gradi, venti deboli-moderati da sud-ovest, umidità compresa tra 85-95%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al Maradona, consiglio un look tipicamente primaverile, con abiti lunghi ma non pesanti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!

Leggi anche
Mercato – Fiorentina salva, scatta l’obbligo di riscatto per Fabbian
Napoli-Bologna, come seguirla in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA