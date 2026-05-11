Mercato – Fiorentina salva, scatta l’obbligo di riscatto per Fabbian

Tra i fischi di un Franchi in protesta per una annata difficile, e una brutta partita, la Fiorentina ha ottenuto l'aritmetica salvezza pareggiando per zero a zero contro il Genoa di Daniele De Rossi .

Il raggiungimento della permanenza della categoria riguarda anche il Bologna, che a gennaio aveva ceduto ai viola Giovanni Fabbian in prestito con obbligo di riscatto e la condizione per l'acquisizione definitiva era proprio la salvezza della Fiorentina, che dunque ora procederà a esercitare il riscatto come stabilito dagli accordi. Per il Bologna sarà un incasso cospicuo dato che entreranno nelle casse circa 15 milioni di euro più bonus.