Cor Bo – Ultima chiamata

Una vittoria riporterebbe i rossoblù all'ottavo posto, ma intanto si parla di futuro e Vincenzo Italiano lo ha messo in standby, parlando di un incontro da effettuare con la società per programmare il prossimo anno e valutare il da farsi. 'Rivoglio l'Europa', il commento del tecnico riportato dal quotidiano. L'allenatore fa capire cosa serve per convincerlo a restare: una squadra competitiva. Intanto, i rossoblù sono di scena a Napoli 'sarà partita vera' ha detto il mister, in quello stadio dove esattamente due anni fa conquistarono l'aritmetica qualificazione alla Champions League. Era proprio l'11 maggio. I partenopei, invece, devono cementare i primi quattro posti viste le risalite di Juve e Roma.