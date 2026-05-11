Cor Sport – La Gen Z come rimedio al gol

'Riecco Santi e Johnny: dopo la pausa... salutare con il Cagliari , dove erano entrati nella ripresa, questa sera Vincenzo Italiano tornerà invece all’origine, e cioè con il duo anglo-argentino' scrive Stefano Brunetti sul Corriere dello Sport Stadio.

L'obiettivo è chiudere il digiuno di gol, che dura da quattro partite, ovvero dalla trasferta di Birmingham, 360 minuti senza segnare. Castro ha vissuto un aprile senza gol e l'ultima gemma l'ha incastonata all'Olimpico di Roma il 19 marzo negli ottavi di Europa League. Digiuno troppo lungo. In campionato, invece, Santi non segna addirittura da metà febbraio nella trasferta di Torino contro i granata allora allenati da Baroni. Rowe ha invece segnato sette gol in stagione, ma quattro in Europa e solo due in Serie A con uno in Coppa Italia. L'inglese ha smaltito il recente guaio fisico e stasera partirà titolare al Maradona per provare a riequilibrare il conto.