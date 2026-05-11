Ag. Ferguson: “Felice a Bologna. Futuro? Vuole giocare al massimo livello”

Da quell’infortunio al ginocchio nel 2024 Lewis Ferguson ha faticato a tornare al suo livello, tra un cambio di allenatore e ruolo e una condizione fisica fatta di alti e bassi. Lo scozzese ha contratto fino al 2028, ma di recente suo zio ha ventilato l’ipotesi di un cambio casacca in estate. Della situazione ha parlato l’agente del giocatore Bill McMurdo a Tmw:

“Lewis è molto felice a Bologna, ama il club e la città. E’ orgoglioso di essere il capitano e per uno scozzese è un grande onore. Lui avrebbe voluto giocare più partite, ma accetta le decisioni dell’allenatore. Ovviamente c’è delusione per non essere riusciti a qualificarsi per le coppe. Offerte da qualche top club? Lui ha due anni di contratto e a breve ci incontreremo con la società. Lewis vuole giocare al massimo livello possibile e prenderebbe in considerazione offerte dai principali campionati, in particolare Italia e Inghilterra. Lui è più che felice di rimanere a Bologna, ma è pronto ad affrontare nuove sfide”.