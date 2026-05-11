Festa Primavera: Bologna ai playoff per la prima volta

È stata una stagione, finora, magnifica sotto il punto di vista dei risultati – 16 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte – ma ancor di più per la crescita dei ragazzi guidati da Stefano Morrone, alla prima esperienza sulla panchina, sottolineando che sette sono stati promossi dall’Under 18 nel corso dell’anno: Luca Lo Monaco, Riccardo Gnudi, Marco Libra Alvarado, Niccolò Rossitto, Max Vincenzo Anastasio, Christian Briguglio e Leoš Tupec, tutti classe 2008. Quello che accadrà ai playoff, però, Lai e compagni lo scopriranno solo dopo l’ultima giornata contro la Cremonese: nel caso in cui finissero al 4° posto, infatti, affronteranno la Roma in casa giovedì 21 maggio; se sarà 5° o 6° posto, invece, giocheranno i Quarti di Finale, rispettivamente, tra le mura amiche della Roma o della 3a classificata. Dopodiché, eventuali semifinale (24 o 25 maggio) e finale (28 maggio) si disputeranno al “Viola Park” di Bagno a Ripoli (FI).