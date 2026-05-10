Obiettivo ottavo posto, ma anche un futuro tutto da scrivere e da decidere. Il Bologna arriva alla trasferta di Napoli con il decimo posto in classifica, scavalcato anche dall'Udinese, e vuole provare a chiudere la recente crisi di risultati e regalare un finale dal sapore meno amare. Così il tecnico Vincenzo Italiano in conferenza stampa:
tuttobolognaweb news Italiano: “A Napoli sarà partita vera. Futuro? Saprete tutto”
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Italiano: “A Napoli sarà partita vera. Futuro? Saprete tutto”
La conferenza stampa di Vincenzo Italiano
“Ci sono ancora tre partite, è sbagliato parlare solo di me e del futuro. Nove punti sono tanti e domani sarà ancora di più che una partita vera. Noi abbiamo pensato solo a preparare la sfida e io personalmente sono concentrato sulla squadra. Siamo scesi in decima posizione, ma c’è ancora qualcosa di importante da giocarci e lo faremo fino in fondo. Vogliamo chiudere bene. E’ stato un campionato strano, con tante partite perse in casa e un ottimo rendimento in trasferta. Poi due clavicole rotte, ce ne sono successe di tutti i colori"
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