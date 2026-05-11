Cor Sport – Futuro senza garanzie: in città serpreggia la paura

Stagione difficile da decifrare, dove è esagerato definirla positiva, come ha fatto ieri Vincenzo Italiano, ma sarebbe sbagliato anche definirla oltre modo negativa visto che la finale di Europa League si giocherà tra Aston Villa e Friburgo, due formazioni incrociate dal Bologna nel suo cammino europeo. Resta il fatto che il popolo rossoblù è agitato, sottolinea Stadio, per prima cosa perché non conosce chi sarà l'allenatore della prossima stagione, Italiano ha contratto, ma se una squadra da scudetto dovesse proporgli una offerta importante lui chiederebbe di essere liberato. Seconda cosa che agita l'ambiente: il valore del Bologna del prossimo anno. Italiano vorrebbe una squadra da Europa, ma in questi giorni si parla di un mercato in attivo di 25 milioni di euro e in quel caso la proprietà dovrebbe metterci la faccia, perché altrimenti creerebbe problemi a chi il Bologna deve costruirlo, la dirigenza, e a chi deve allenarlo.