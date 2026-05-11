Due anni fa a Napoli l'aritmetica Champions League con Thiago Motta, stasera tutto un altro sapore contro una formazione che a sua volta deve conquistare i primi quattro posti, mentre il Bologna, al massimo, può ambire all'ottava piazza.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Carlino – Italiano congela il futuro: “Parlerò con la società”
mercato
Carlino – Italiano congela il futuro: “Parlerò con la società”
Il Resto del Carlino e il futuro di Italiano: incontro con la società decisivo
Vincenzo Italiano ha parlato di partita vera e di squadra concentrata, anche per chiudere la parentesi fatta di quattro partite senza gol, ma tiene banco il futuro e ancora una volta il tecnico ha rimandato tutto a un incontro con la proprietà. 'Con la serenità e la bontà di quello che abbiamo vissuto ci parleremo e saprete tutto', la risposta di Italiano, che poco dopo ha lasciato comunque qualche indizio, facendo intendere, chissà, di essere ancora lui l'allenatore: "Se il prossimo anno non ci sono le coppe avremo uno scenario diverso da quello che ho trovato. Servirà programmare per essere competitivi e cercare di tornare di nuovo nella corsa europea".
© RIPRODUZIONE RISERVATA