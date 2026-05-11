Cassani: “Avrei messo la firma su una stagione così. Italiano da confermare”

L'ex ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani , oggi commentatore Rai, è noto tifoso del Bologna e oggi sulle colonne del Corriere di Bologna ha espresso il suo parere sulla stagione rossoblù tra alti e bassi. Queste le sue parole:

“Se qualche anno fa ci avessero detto che avremmo vissuto una stagione così ci avrei messo una firma. Capisco che qualcuno possa storcere il naso, dopo qualche inciampo, ma la squadra fra alti e bassi si è sempre battuta. Abbiamo vissuto una grande partenza fino ai primi posti, poi il calo ma anche la corsa in Europa. Sono contento di presidente, dirigenti e allenatore. Sono convinto che il club saprà operare nel verso giusto. Confermerei tutti e di sicuro non metto in discussione Italiano”.