Bologna-Cagliari valevole per la 35esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 13,30, si giocherà con cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso, per nubi medio alte, temperatura compresa tra 23-26 gradi, venti deboli da nord, umidità compresa tra 20-30%, visibilità ottima. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look quasi estivo, con abiti lunghi ma leggeri o anche corti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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TBW METEO – Parzialmente nuvoloso al Dall’Ara
di Gionni Forlenza
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