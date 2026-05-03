Cor Sport – Skorupski ai saluti: c’è Falcone

Il Bologna, dunque, vicino al cambio tra i pali dopo una annata difficile tra gli infortuni di Lukasz e il rendimento altalenante di Ravaglia. Il prescelto sembra essere Wladimiro Falcone, 31 anni in forza al Lecce. La dirigenza rossoblù lo considera uno dei più completi, con ottime prestazioni sia tra i pali sia con i piedi nel gioco con la palla. L'area tecnica rossoblù, riporta Stadio, lo ha visionato anche venerdì nella trasferta dei salentini a Pisa. Un altro nome sarebbe quello di Ivan Provedel, che Italiano conosce bene dai tempi di La Spezia, ma il portiere della Lazio porta con sé un ingaggio alto da 2.5 milioni e per questo il nome di Falcone sarebbe favorito. Per quanto riguarda Skorupski ci sarebbero sirene arabe e stavolta il Bologna, a differenza del passato, non lo bloccherebbe. Infine, per Massimo Pessina, il terzo portiere, si prospetta una annata in prestito per farlo giocare con continuità in B o in c.