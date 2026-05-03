Gazzetta – Italiano e Orsolini: il Bologna attende risposte

La lente di ingrandimento è su Vincenzo Italiano e Riccardo Orsolini, le due spine del Bologna in vista della prossima stagione. Il tecnico ha un anno di contratto, ma per continuare in rossoblù vuole prima incontrare la società e conoscerne i piani. La richiesta di Vincenzo è una rosa che possa lottare per l'Europa e il summit che si terrà a breve sarà decisivo per delineare o meno un futuro al Bologna. Poi c'è Riccardo Orsolini, pure lui in scadenza nel 2027 e reduce da una stagione difficile, anche se i suoi gol ha continuato a farli. Orso cerca la doppia cifra per poi valutare serenamente quello che sarà l'anno prossimo. Su di lui sirene turche e arabe, ma per il momento la strada maestra è ancora quella dell'affetto verso i colori rossoblù.