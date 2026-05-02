Colpo playoff per la Primavera: successo sull’Inter per 1-2

Grande colpo per la Primavera di Stefano Morrone . Il Bologna ha infatti vinto in trasferta a Milano al Konami Center contro l'Inter e compiuto un passo forse decisivo per la qualificazione ai playoff: 1-2 in trasferta.

Una ottima partita disputata dai rossoblù, soprattutto nel primo tempo, con le marcature di Toroc e Castaldo a spaccare il risultato e solo verso il novantesimo è arrivata la rete nerazzurra ad accorciare le distanze. Il Bologna, però, ha retto nel recupero portando a casa tre punti che lo proiettano a quota 58 in quinta posizione, a una sola lunghezza dalla Roma e staccando proprio l'Inter settima di cinque punti. Ai playoff vanno le prime sei in classifica.