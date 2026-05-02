Rientrano Bernardeschi e Rowe, fuori Casale, Joao Mario, Skorupski, Cambiaghi e Dallinga. Vincenzo Italiano ritrova qualche giocatore, ma ne perde altri in un finale di stagione con l'obiettivo ottavo posto ma con qualche residua speranza di settimo. Domani il match contro il Cagliari per un Bologna che cerca di riscattare i recenti ko. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bologna-Cagliari, i convocati
news
Bologna-Cagliari, i convocati
I convocati di Vincenzo Italiano
Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA