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Bologna-Cagliari, i convocati

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I convocati di Vincenzo Italiano
Redazione TuttoBolognaWeb

Rientrano Bernardeschi e Rowe, fuori Casale, Joao Mario, Skorupski, Cambiaghi e Dallinga. Vincenzo Italiano ritrova qualche giocatore, ma ne perde altri in un finale di stagione con l'obiettivo ottavo posto ma con qualche residua speranza di settimo. Domani il match contro il Cagliari per un Bologna che cerca di riscattare i recenti ko.  Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

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