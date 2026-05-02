Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Qui Casteldebole – Stagione finita per Casale

news

Qui Casteldebole – Stagione finita per Casale

Qui Casteldebole – Stagione finita per Casale - immagine 1
Altro infortunio muscolare per il Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Altro stop muscolare a Casteldebole. Dopo i recenti problemi di Cambiaghi e Rowe, con quest'ultimo già rientrato, si è fermato Nicolò Casale. Il difensore ha sostanzialmente finito la stagione dato il responso di lesione al soleo. Per l'ex Lazio stop di 3-4 settimane. Di seguito il comunicato.

In seguito ad un risentimento accusato in allenamento, Nicolò Casale è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane.

Leggi anche
La Primavera a Milano contro l’Inter: partita fondamentale per i playoff
Mercato – Bologna forte su Falcone? Ecco la possibile offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA