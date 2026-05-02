Mercato – Bologna forte su Falcone? Ecco la possibile offerta

Ci sarebbe anche il Bologna sulle tracce di Wladimiro Falcone, portiere classe 1995 in forza al Lecce. Secondo calciomercato.it. il club rossoblù starebbe ragionando sul futuro della porta dopo una stagione difficile tra gli infortuni di Lukasz Skorupski e le incertezze di Federico Ravaglia.

Secondo il portale, la dirigenza felsinea starebbe seguendo dunque il portiere dei salentini, reduce da un'altra solida annata tra i pali e con una salvezza non così lontana da raggiungere. Su Skorupski, inoltre, ci sarebbero alcune sirene arabe, mentre il giovane Pessina, oggi terzo portiere, potrebbe essere mandato a giocare in prestito. Per calciomercato.it, la pista Falcone per il Bologna è dunque seria e si narra di una possibile proposta verso Lecce di 4 milioni di euro