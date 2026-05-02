Bologna-Cagliari, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano in cerca di una vittoria in mezzo a una infermeria che si è in parte riempita. Cambiaghi sarà fuori fino a fine stagione, ma la buona notizia è il rientro di Jonathan Rowe, che dovrebbe però partire dalla panchina. Così, domani al Dall'Ara, possibile spazio per Dominguez nel tridente assieme a Castro e Orsolini. A centrocampo, di nuovo in tre, stavolta con Pobega, Freuler e Ferguson, mentre in difesa Miranda e Zortea i terzini con Heggem e Lucumi centrali. Nel Cagliari 3-5-2 Esposito e Folorunsho in avanti.