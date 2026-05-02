La Primavera a Milano contro l’Inter: partita fondamentale per i playoff

E' di fatto uno scontro diretto per i primi sei posti che vogliono dire playoff. I rossoblù sono infatti reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque e con un quinto posto in classifica con 55 punti, due in più dell'Inter che cercherà appunto il sorpasso in ottica post season. I nerazzurri di Benny Carbone, però, saranno un avversario complicatissimo. Sul proprio campo l’Inter ha ottenuto ben 11 vittorie in 17 gare, con 3 pareggi e altrettante sconfitte che completano il bilancio. La squadra campione d’Italia in carica, poi, ha il miglior attacco del campionato con 63 reti, ma dall’altra parte il Bologna ha la terza miglior difesa con appena 36 gol incassati. Calcio d’inizio della sfida alle ore 15 al Konami Center. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (Canale 60).