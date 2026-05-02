Pisacane: “Il nostro campionato si decide ora, non possiamo abbassare la guardia”

"Mancano solamente quattro partite e il nostro campionato si decide adesso per cui da qui alla fine dobbiamo fare ancora punti per l’obiettivo finale. Il vantaggio non è una sicurezza ma una grande responsabilità, tutto dipende da noi e non possiamo abbassare la concentrazione né ritmo. Il Bologna ha un’identità chiara, dobbiamo essere bravi nella lettura delle marcature preventive. Dobbiamo fare attenzione, se riusciamo a fare come ho detto potremo sicuramente creare loro delle difficoltà. Domani farà caldo, ma la squadra l’ho vista bene in tutti gli effettivi a disposizione, tutti hanno voglia di lasciare il segno".