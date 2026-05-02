Domani Bologna-Cagliari a ora di pranzo per la trentacinquesima giornata di Serie A. Anche il caldo potrebbe fare la sua parte, con oltre 25 gradi previsti, con i felsinei che proveranno a riscattare i recenti ko mentre il Cagliari cerca l'aritmetica salvezza. Così Fabio Pisacane in conferenza stampa come riportato da Cagliarinews24:
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Pisacane: “Il nostro campionato si decide ora, non possiamo abbassare la guardia”
Le parole di Fabio Pisacane in conferenza stampa
"Mancano solamente quattro partite e il nostro campionato si decide adesso per cui da qui alla fine dobbiamo fare ancora punti per l’obiettivo finale. Il vantaggio non è una sicurezza ma una grande responsabilità, tutto dipende da noi e non possiamo abbassare la concentrazione né ritmo. Il Bologna ha un’identità chiara, dobbiamo essere bravi nella lettura delle marcature preventive. Dobbiamo fare attenzione, se riusciamo a fare come ho detto potremo sicuramente creare loro delle difficoltà. Domani farà caldo, ma la squadra l’ho vista bene in tutti gli effettivi a disposizione, tutti hanno voglia di lasciare il segno".
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