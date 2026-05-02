Archiviare e ripartire, dice sempre Vincenzo Italiano. Dovrà farlo il Bologna per reagire alle ultime tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa e domani, a ora di pranzo, arriva al Dall'Ara il Cagliari di Fabio Pisacane. Obiettivo minimo l'ottavo posto, ma si potrebbe provare a guardare anche al settimo se il Genoa strappasse un risultato positivo stasera a Bergamo. Così il tecnico rossoblù in conferenza stampa:
tuttobolognaweb news Italiano: “Chiedo una grande prestazione, dietro corrono. Futuro? Parlerò con la società”
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Italiano: “Chiedo una grande prestazione, dietro corrono. Futuro? Parlerò con la società”
Con la collaborazione di Gionni Forlenza
"Domani chiedo una prestazione di grande livello sotto tutti i punti di vista - le sue parole - Se in classifica le possibilità di settimo posto sono ridotte, dietro corrono e vanno veloci, quindi dobbiamo assolutamente stare attenti per l'ottavo posto. In queste quattro partite cercheremo di fare più punti possibili, non dobbiamo assolutamente mollare. Serve una prestazione di grande valore davanti al nostro pubblico anche per riscattare l'ultima sconfitta".
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