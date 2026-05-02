Italiano: “Chiedo una grande prestazione, dietro corrono. Futuro? Parlerò con la società”

Archiviare e ripartire, dice sempre Vincenzo Italiano. Dovrà farlo il Bologna per reagire alle ultime tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa e domani, a ora di pranzo, arriva al Dall'Ara il Cagliari di Fabio Pisacane. Obiettivo minimo l'ottavo posto, ma si potrebbe provare a guardare anche al settimo se il Genoa strappasse un risultato positivo stasera a Bergamo. Così il tecnico rossoblù in conferenza stampa: