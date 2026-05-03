Bologna-Cagliari: come seguirla in radio e tv

Il match con il Cagliari, dunque, per arginare i fischi di sabato scorso contro la Roma ma anche per provare a giocarsi tutte le carte sul tavolo. Appuntamento alle ore 12.30 allo stadio Dall'Ara di Bologna con diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile da smart tv, dispositivi mobile su Sky Q nella sezione app per chi è abbonato a Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti