L'occasione, l'ultima, per riavvicinare il settimo posto. Il Bologna può provare ad accorciare a meno quattro dall'Atalanta, fermata in casa dal Genoa sullo zero a zero. Una vittoria sul Cagliari darebbe ai rossoblù l'ultimo slancio per le ultime tre giornate, tra le quali lo scontro diretto proprio a Bergamo.
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Bologna-Cagliari: come seguirla in radio e tv
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Il match con il Cagliari, dunque, per arginare i fischi di sabato scorso contro la Roma ma anche per provare a giocarsi tutte le carte sul tavolo. Appuntamento alle ore 12.30 allo stadio Dall'Ara di Bologna con diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile da smart tv, dispositivi mobile su Sky Q nella sezione app per chi è abbonato a Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti
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