TBW METEO – Irregolarmente nuvoloso al Sinigaglia

di Gionni Forlenza
Como-Bologna valevole per la 20esima giornata del massimo campionato, che di fatto apre il girone di ritorno, si giocherà con cielo parzialmente o  irregolarmente nuvoloso, temperatura compresa tra 6-9 gradi, venti deboli da nord ovest, umidità compresa tra 35-45%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al Sinigaglia, consiglio un look invernale. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!

