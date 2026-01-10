Como-Bologna valevole per la 20esima giornata del massimo campionato, che di fatto apre il girone di ritorno, si giocherà con cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso, temperatura compresa tra 6-9 gradi, venti deboli da nord ovest, umidità compresa tra 35-45%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al Sinigaglia, consiglio un look invernale. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
TBW METEO – Irregolarmente nuvoloso al Sinigaglia
di Gionni Forlenza
