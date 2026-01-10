Cor Sport – A Como l’ultima di Fabbian col Bologna?

Sul Corriere dello Sport Stadio oggi si parla anche di mercato, perché al Sinigaglia di Como potrebbe esserci l'ultima partita di Giovanni Fabbian con la maglia del Bologna.
Fabbian potrebbe uscire, ecco i nomi dei possibili sostituti
E' un interrogativo che si pone Claudio Beneforti, dato che sul mediano ci sono Fiorentina, Lazio, Como, Torino e Bournemouth, ma il Bologna cederà solo a fronte di offerte almeno da 15 milioni di euro e a fronte di un sostituto credibile, guardando anche il mercato dei centrocampisti magari spostando Ferguson in posizione più avanzata. Fabbian piace a Italiano, il tecnico sarebbe felice se rimanesse, ma molto passa anche dalle decisioni del giocatore, che potrebbe chiedere di giocare con continuità. Il Cor Sport fa anche i nomi dei possibli sostituti: Cesare Casadei (Torino), Jacopo Fazzini (Fiorentina), Vasilije Adzic (Juventus) e Kristian Thorstvedt (Sassuolo).
