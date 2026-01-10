Cor Sport – A Como l’ultima di Fabbian col Bologna?

E' un interrogativo che si pone Claudio Beneforti, dato che sul mediano ci sono Fiorentina, Lazio, Como, Torino e Bournemouth, ma il Bologna cederà solo a fronte di offerte almeno da 15 milioni di euro e a fronte di un sostituto credibile, guardando anche il mercato dei centrocampisti magari spostando Ferguson in posizione più avanzata. Fabbian piace a Italiano, il tecnico sarebbe felice se rimanesse, ma molto passa anche dalle decisioni del giocatore, che potrebbe chiedere di giocare con continuità. Il Cor Sport fa anche i nomi dei possibli sostituti: Cesare Casadei (Torino), Jacopo Fazzini (Fiorentina), Vasilije Adzic (Juventus) e Kristian Thorstvedt (Sassuolo).