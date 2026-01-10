Carlino – Binotto: “Forse il Bologna si è adagiato sugli allori”

L'ex rossoblù Jonathan Binotto ha parlato della crisi attuale del Bologna sulle colonne del Resto del Carlino. Dopo Vigo, qualcosa è mancato, tra aggressività, concentrazione e ferocia:

“Io ho ancora negli occhi la vittoria di Vigo, ovvero una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista, ma ricordo che Italiano disse ‘ora arriva il difficile’. Da fuori ho l’impressione che la squadra si sia un po’ adagiata sugli allori, invece ogni partita è un esame e devi sempre andare a mille. Sono stato anche io calciatore e so come si vivono questi momenti. A volte succede che ti fai un film nella testa e ti dici ‘io mi alleno come prima’, invece no, qualcosa manca senza rendertene conto. In quei casi devi fare quadrato".