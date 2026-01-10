Cor Bo – Che fine ha fatto Orsolini?

Italiano schiera di nuovo i titolari davanti, ovvero Castro prima punta, Odgaard alle spalle e Orsolini-Cambiaghi ai lati. A complicare le cose anche una Casteldebole gelata, che ha costretto giovedì il Bologna ad allenarsi con scarpe da ginnastica e ieri si è aspettato il pomeriggio per poter utilizzare un campo in erba. Insomma, oltre alla crisi anche qualche difficoltà logistica. Inoltre, ci si chiede dove sia finito Orsolini, che non segna su azione da novembre, anche se il suo bottino di gol stagionali dice nove su tutte le competizioni. Orso è diventato un giocatore prevedibile e spento e lo dicono i numeri dati che i suoi xG a partita sono scesi a 0.45 e in quattro delle ultime cinque è sostanzialmente rimasto a zero.