Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Bologna, ora tre finali

news

Cor Sport – Bologna, ora tre finali

Cor Sport – Bologna, ora tre finali - immagine 1
L'apertura del Cor Sport: settimana decisiva per l'Europa
Redazione TuttoBolognaWeb

Getta uno sguardo anche al calendario oggi il Corriere dello Sport Stadio che titola: 'Tre finali'. Il Bologna al bivio della stagione tra Como, Verona e il match casalingo con la Fiorentina.

Ecco la mappa per restare in Europa, scrive il Cor Sport, Italiano chiede una scossa dopo soli due punti in sei partite, con ben quattro sconfitte. A Como è decisiva, sostiene il quotidiano, si va al Lago di Como ma non in gita: da inizio dicembre i rossoblù non hanno più vinto e perdere al Sinigaglia vorrebbe dire scendere a meno dieci dai lariani. Lucumi torna titolare, per quanto riguarda le formazioni, così come Pobega a centrocampo, davanti Santi Castro e Jens Odgaard supportati da Orsolini e Cambiaghi. Sul mercato, invece, si complica Freytes, che la Fluminense ha convocato per il ritiro pre campionat

Leggi anche
Como-Bologna, come seguirla in tv
Como-Bologna, le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA