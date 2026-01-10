Getta uno sguardo anche al calendario oggi il Corriere dello Sport Stadio che titola: 'Tre finali'. Il Bologna al bivio della stagione tra Como, Verona e il match casalingo con la Fiorentina.
Cor Sport – Bologna, ora tre finali
L'apertura del Cor Sport: settimana decisiva per l'Europa
Ecco la mappa per restare in Europa, scrive il Cor Sport, Italiano chiede una scossa dopo soli due punti in sei partite, con ben quattro sconfitte. A Como è decisiva, sostiene il quotidiano, si va al Lago di Como ma non in gita: da inizio dicembre i rossoblù non hanno più vinto e perdere al Sinigaglia vorrebbe dire scendere a meno dieci dai lariani. Lucumi torna titolare, per quanto riguarda le formazioni, così come Pobega a centrocampo, davanti Santi Castro e Jens Odgaard supportati da Orsolini e Cambiaghi. Sul mercato, invece, si complica Freytes, che la Fluminense ha convocato per il ritiro pre campionat
