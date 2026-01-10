Como-Bologna, le probabili formazioni

Diversi cambiamenti per Vincenzo Italiano nel Bologna che oggi pomeriggio affronterà il Como al Sinigaglia. Si parte dalla difesa, dove Holm e Lykogiannis dovrebbero tornare titolari in fascia, mentre in mezzo Lucumi prenderà il posto di Vitik e affiancherà Heggem. Novità anche a centrocampo con il rientro di Pobega, probabilmente al fianco di Freuler, mentre davanti Orsolini e Cambiaghi gli esterni con Odgaard dietro a Castro. Nel Como squalificato Ramon, dentro Carlos e Kempf centrali, davanti Vojvoda, Paz e Rodriguez dietro Douvikas.