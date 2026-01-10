Como-Bologna, come seguirla in tv

Scontro diretto per l'Europa al Sinigaglia. Como e Bologna si scontrano nell'anticipo del sabato alle ore 15 per quelle che sono le posizioni europee. I lariani, vincendo, potrebbero mettere dieci punti di vantaggio sui rossoblù, mentre la squadra di Italiano ha bisogno di mandare un segnale dopo il recente periodo di crisi.

La sfida si gioca sulle rive del Lago di Como con calcio d'inizio alle ore 15 e con diretta esclusiva in tv da parte di Dazn, visibile sull'apposita app sia da smart tv che dalla sezione app di Sky per chi è abbonato Dazn. Telecronaca di Ricky Buscaglia. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.