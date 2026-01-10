Scontro diretto per l'Europa al Sinigaglia. Como e Bologna si scontrano nell'anticipo del sabato alle ore 15 per quelle che sono le posizioni europee. I lariani, vincendo, potrebbero mettere dieci punti di vantaggio sui rossoblù, mentre la squadra di Italiano ha bisogno di mandare un segnale dopo il recente periodo di crisi.
Como-Bologna, come seguirla in tv
La sfida si gioca sulle rive del Lago di Como con calcio d'inizio alle ore 15 e con diretta esclusiva in tv da parte di Dazn, visibile sull'apposita app sia da smart tv che dalla sezione app di Sky per chi è abbonato Dazn. Telecronaca di Ricky Buscaglia. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.
