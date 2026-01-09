Mercato – Bologna su Angori del Pisa. Sartori lo ha visto dal vivo

Possibili ragionamenti sul futuro anche per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, probabilmente non per gennaio ma per giugno. Il Bologna ha oggi in rosa Juan Miranda , in teoria il titolare, e come riserva Charalampos Lykogiannis , il cui futuro è tutto da scrivere.

Per questo motivo, nelle ultime settimane gli scout rossoblù hanno osservato da vicino Samuele Angori, esterno sinistro del Pisa classe 2003 e con il contratto in scadenza nel 2027. Sono 57 le partite totali disputate da Angori con la maglia dei toscani con uno score di 2 gol e 8 assist. Trattasi di esterno di gamba e corsa, con ottima predisposizione al sacrificio e con qualche buona sortita offensiva, anche se principalmente è un quinto di centrocampo piuttosto che un terzino. Il direttore tecnico Giovanni Sartori lo ha visionato dal vivo più volte nell'ultimo periodo e il Bologna potrebbe valutare una operazione estiva per rinforzare la fascia sinistra. Il range di valutazione andrebbe dai 5 ai 10 milioni di euro.