Il mercato di gennaio del Bologna deve ancora prendere di consistenza ma abbondano lo stesso i rumors. L'ultimo riguarda addirittura Santiago Castro.
Bologna, senti Pedullà: “Juventus interessata a Castro”
La Juventus sarebbe interessata a Santiago Castro
Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'argentino classe 2004 del Bologna sarebbe un profilo seguito dalla Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri, infatti, cercano di costruire un futuro e, oltre David preso in estate, data la possibile uscita di Vlahovic a giugno, ci sarebbe un interessamento proprio per Castro, che al tecnico della Juventus piacerebbe molto. Il collega sostiene che potrebbe anche esserci l'intenzione di un investimento già a gennaio, ma i costi sono comunque elevati e considerati attorno ai 40 milioni di euro. Diventa difficile, però, pensare a una cessione rossoblù a metà stagione dell'attaccante titolare della squadra.
