Settore Giovanile – Il programma del weekend

Gli appuntamenti del weekend del settore giovanile rossoblù
Redazione TuttoBolognaWeb

ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE

UNDER 18 (18a Giornata): Sassuolo-Bologna – domani ore 12 – “Mapei Football Center” di Sassuolo (MO)

UNDER 17 (14a Giornata): Bologna-Spezia – domani ore 14.30 – Stadio “P. Zucchini” di Budrio (BO)

UNDER 16 (14a Giornata): Genoa-Bologna – domenica ore 14.30 – Centro Sportivo “Begato 9” di Genova

UNDER 15 (14a Giornata): Genoa-Bologna – domenica ore 14.30 – Centro Sportivo “Begato 9” di Genova

