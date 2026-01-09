ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE
Settore Giovanile – Il programma del weekend
Gli appuntamenti del weekend del settore giovanile rossoblù
UNDER 18 (18a Giornata): Sassuolo-Bologna – domani ore 12 – “Mapei Football Center” di Sassuolo (MO)
UNDER 17 (14a Giornata): Bologna-Spezia – domani ore 14.30 – Stadio “P. Zucchini” di Budrio (BO)
UNDER 16 (14a Giornata): Genoa-Bologna – domenica ore 14.30 – Centro Sportivo “Begato 9” di Genova
UNDER 15 (14a Giornata): Genoa-Bologna – domenica ore 14.30 – Centro Sportivo “Begato 9” di Genova
