Giovedì la trasferta di Verona: tutte le info

Trasferta comoda, ma in pieno gelo e in mezzo alla settimana, tra l'altro in orario lavorativo. Difficile pensare a un esodo al Bentegodi giovedì sera, ma il tifo rossoblù farà il possibile per essere presente. Di seguito le info comunicate dal Bologna.

L’Hellas Verona Fc comunica, in relazione a #VeronaBFC della 16° giornata di Serie A e in programma al Bentegodi giovedì 15/1 alle 18:30, che è aperta la vendita dei biglietti di Curva Nord Superiore (capienza 1781 posti) al costo di 22€, presso i punti del circuito Ticketone oppure online qui. Non è necessario il possesso di fidelity card.