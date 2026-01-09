Qui Casteldebole – Allenamento pomeridiano, ecco i convocati

Tutto Bologna Web
I convocati per domani: ancora fuori Skorupski e Bernardeschi
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna si è allenato in seduta pomeridiana oggi a Casteldebole per evitare di lavorare su campo ghiacciati mattutini, visto il clima gelido che pervade su Bologna. A disposizione di Vincenzo Italiano tutti i componenti della rosa a eccezione di Lukasz Skorupski e Federico Bernardeschi. Di seguito la lista.

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

