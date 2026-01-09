Il Bologna si è allenato in seduta pomeridiana oggi a Casteldebole per evitare di lavorare su campo ghiacciati mattutini, visto il clima gelido che pervade su Bologna. A disposizione di Vincenzo Italiano tutti i componenti della rosa a eccezione di Lukasz Skorupski e Federico Bernardeschi. Di seguito la lista.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Qui Casteldebole – Allenamento pomeridiano, ecco i convocati
news
Qui Casteldebole – Allenamento pomeridiano, ecco i convocati
I convocati per domani: ancora fuori Skorupski e Bernardeschi
Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA