Mercato – Per Freytes serve l’uscita di Casale

Il calciomercato del Bologna vive in questi giorni un momento di stasi, sia in entrata che in uscita. A livello numerico servirebbero delle cessioni per liberare spazio e non aumentare eccessivamente il numero di giocatori, ma soprattutto è una fase di riflessione visto il calendario fitto e con partite ogni tre giorni.

Bloccate le cessioni di Giovanni Fabbian, per ora no a Lazio e Fiorentina, e di Benjamin Dominguez, il Bologna ragiona principalmente sulla difesa, dove gli obiettivi Juan Pablo Freytes, David Ricardo e Fedde Leysen sono in stand by in attesa di procedere a una cessione, nella fattispecie quella di Nicolò Casale. Per l'argentino della Fluminense servono circa 8-9 milioni di euro, mentre il Botafogo ha detto no al Toro per David Ricardo (offerta di 7-8 milioni in prestito con riscatto).