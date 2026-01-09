Tutto Bologna Web
Mercato – Per Freytes serve l’uscita di Casale

La situazione sul mercato in entrata per la difesa
Il calciomercato del Bologna vive in questi giorni un momento di stasi, sia in entrata che in uscita. A livello numerico servirebbero delle cessioni per liberare spazio e non aumentare eccessivamente il numero di giocatori, ma soprattutto è una fase di riflessione visto il calendario fitto e con partite ogni tre giorni.

Bloccate le cessioni di Giovanni Fabbian, per ora no a Lazio e Fiorentina, e di Benjamin Dominguez, il Bologna ragiona principalmente sulla difesa, dove gli obiettivi Juan Pablo Freytes, David Ricardo e Fedde Leysen sono in stand by in attesa di procedere a una cessione, nella fattispecie quella di Nicolò Casale. Per l'argentino della Fluminense servono circa 8-9 milioni di euro, mentre il Botafogo ha detto no al Toro per David Ricardo (offerta di 7-8 milioni in prestito con riscatto).

