TBW METEO – Fresco e umido al Dall'Ara

TBW METEO – Fresco e umido al Dall’Ara

TBW METEO – Fresco e umido al Dall’Ara - immagine 1
di Gionni Forlenza
Bologna-Milan valevole per la 23esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 20,45, si giocherà con cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo o al più deboli, temperatura compresa tra 4-7 gradi, venti deboli da nord ovest, umidità compresa tra 90-100%, viabilità discreta. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 50-60%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look invernale. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!

