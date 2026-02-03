Il Bologna prova a tornare a fare punti questa sera al Dall'Ara, di fronte il Milan di Allegri, secondo in classifica ma privo di Saelemaekers e Pulisic. Per i rossoblù una partita fondamentale visti risultati della giornata con Lazio e Udinese che hanno sorpassato in classifica.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bologna-Milan, come seguirla in radio e tv
news
Bologna-Milan, come seguirla in radio e tv
Le coordinate per seguire Bologna-Milan
Appuntamento alle 20.45 davanti a trentamila persone e in diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma ma anche dalla sezione app del decoder Sky per chi è abbonato. Telecronaca affidata a Mastroianni-Stramaccioni. Live in radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Bosello e Cotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA