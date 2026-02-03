Il Bologna Women si separa dal tecnico Pachera

Il Bologna ha sollevato Pachera dall'incarico

A sorpresa, nella serata di ieri, il Bologna ha comunicato la separazione dal tecnico della squadra Women Matteo Pachera. Il club ha sollevato l'allenatore dall'incarico affidando la squadra al vice Di Donato dopo una prima parte di campionato con il terzo posto in classifica a meno nove dal Como con uno score di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Di seguito il comunicato.