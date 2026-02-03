Dalla Vite: “Voto 5.5 al mercato, ma il Bologna non si è indebolito”

"Il Bologna si è indebolito? Per me no. Si è rinforzato? Non lo so - le sue parole - Holm era devastante, ma le cose sono cambiate e non lo era più. Poi via Immobile, Sulemana e Fabbian e vogliamo metterci il fatto che certi giocatori vogliono andare via? Bisogna tener conto di queste cose. Il mio voto è 5.5. C'è un investimento buono come Helland, ma se alcuni giocatori preferiscono andare via e l'allenatore vuole rimanere con due sole punte va bene, sto con Italiano. Non lo ritengo un mercato straordinario, ma a gennaio non era stato straordinario prendere i Pedrola e i Kyriakopoulos"