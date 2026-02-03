Domani mercoledì 4 febbraio in edicola con La Gazzetta dello Sport la copia anastatica e integrale della Gazzetta dell'8 giugno 1964 che ha celebrato la vittoria dello scudetto del Bologna grazie al 2-0 nello storico spareggio tricolore con l'Inter. La copia storica sarà in vendita insieme a Gazzetta e sarà presentata all'interno di una sovraccoperta da collezione con il racconto di tutto il campionato, la classifica marcatori e altre curiosità di quella stagione. Un'occasione unica, da collezionare (e magari anche da incorniciare) che ogni tifoso rossoblù non può lasciarsi sfuggire.
Domani in edicola la copia originale della Gazzetta che celebra lo scudetto del 64
Appuntamento in edicola per accaparrarsi la copia della Gazzetta dello Sport uscita all'indomani dell'impresa dei ragazzi allenati da Fulvio Bernardini
