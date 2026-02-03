Domani in edicola la copia originale della Gazzetta che celebra lo scudetto del 64

Domani mercoledì 4 febbraio in edicola con La Gazzetta dello Sport la copia anastatica e integrale della Gazzetta dell'8 giugno 1964 che ha celebrato la vittoria dello scudetto del Bologna grazie al 2-0 nello storico spareggio tricolore con l'Inter. La copia storica sarà in vendita insieme a Gazzetta e sarà presentata all'interno di una sovraccoperta da collezione con il racconto di tutto il campionato, la classifica marcatori e altre curiosità di quella stagione. Un'occasione unica, da collezionare (e magari anche da incorniciare) che ogni tifoso rossoblù non può lasciarsi sfuggire.