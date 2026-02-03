Carlino – Bologna, c’è il ghanese Sorotu Badori

Il calciomercato si chiude con movimenti minori: arriva il centrocampista ghanese classe 2008 Kwesi Sorotu Badori, in prestito con diritto di riscatto dal Berekum Chelsea. Sfuma l'arrivo del nazionale Under 17 colombiano Cristian Florez con cui il Bologna non ha trovato un accordo economico ad un passo dalla chiusura dell'affare. Tommaso Corazza finirà, invece, la stagione a Cesena dove fece il suo esordio in rossoblù. L'attaccante Anatriello (22) diretto a Lumezzane mentre il classe 2006 Ravaglioli chiude l'esperienza a Campobasso e rimarrà a Casteldebole.