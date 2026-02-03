Cor Bo – Il mercato finisce con Joao Mario, niente colpi

Il laterale svedese da tempo non era felice di restare a Casteldebole e si è scelto di accontentarlo. Tuttavia, sarà il campo a decretare il vincitore di questo scambio. Il bilancio del mercato invernale del Bologna è di un difensore in più e un attaccante in meno: il reparto avanzato di Italiano ora potrà contare solo su Dallinga e Castro. Non è andato a buon fine il corteggiamento a Noslin, a causa del mancato affare è saltato pure l'addio di Benjamin Dominguez che ora dovrà provare a ritagliarsi spazio in rossoblù. Ora si apre il capitolo rinnovi con almeno tre casi importanti da risolvere. Freuler andrà in scadenza a giugno, ci sarà da lavorare per blindare Orsolini e infine c'è Lucumi che scadrà nel 2027 e sembra avere poca voglia di parlare col Bologna: se non si troverà miracolosamente un accordo, la cessione sarà immediata.