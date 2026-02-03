Cor Sport – Una diga anti-Milan

Vincenzo Italiano non è uno di quegli allenatori che sanno convivere con la sconfitta: dopo ogni battaglia persa reagisce, si arrabbia e studia ancora di più. Proprio così il tecnico rossoblù ha preparato la partita contro il Milan .

Dalla gara di andata il mister del Bologna ha imparato una lezione: bisogna limitare i centrocampisti del Milan: dalla fisicità di Rabiot e Fofana al talento smisurato di Modric. L'allenatore rossoblù sta valutando di iniziare la partita senza Odgaard per formare una diga lì in mezzo, composta da Ferguson, Freuler e da uno tra Pobega e Moro. Pur avendo grandi doti tecniche la squadra di Massimiliano Allegri sa giocare con umiltà, sapendo attaccare l'avversario nei momenti giusti per essere cinico. Tuttavia, il Bologna rimarrà fedele ai suoi principi di gioco. Servirà tutto il carisma sia di Freuler che di Ferguson per ritrovare la vittoria in casa contro un grande avversario. Uno tra Pobega e Moro partirà dalla panchina ma entrambi sono pronti per questa partita. Oggi, a poche ore dalla sfida, Italiano prenderà una decisione definitiva, ma l'idea di creare una diga in mezzo al campo stuzzica l'allenatore già da qualche giorno.