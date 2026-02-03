Cor Sport – Benji alla fine rimane, il punto sul mercato rossoblù

Il Bologna ha provato ad accontentare Benja Dominguez. Tuttavia, la società ha ritenuto le offerte ricevute troppo basse per il livello del giocatore che rimarrà quindi a Casteldebole. La scelta è maturata dopo aver sentito le richieste di Lotito per Noslin : 1 milione per il prestito e almeno 15 per l'obbligo di riscatto.

Quello del Bologna è stato senza dubbio un mercato abbastanza deludente, lo pensano sia i tifosi che la società stessa. Tuttavia, è evidente che, avendo scelto questa strada, la società si prende le proprie responsabilità. Italiano non ha fatto particolari richieste sul mercato, per lui era meglio prendere un giocatore in meno che uno in più, qualora quest'ultimo avesse rischiato di scombussolare gli equilibri di squadra. Una cosa è certa: il Bologna ha fatto il possibile per muovere chi era scontento chi per un motivo e chi per un altro. Già da stasera contro il Milan si inizierà a vedere se la filosofia di questo mercato potrà portare i suoi frutti.