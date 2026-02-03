Anche dopo il mercato, Italiano si ritroverà praticamente le stesse facce di prima a Casteldebole. E allora il tecnico rossoblù spera che siano i senatori di sempre a decidere il destino di questo Bologna nella lotta all'Europa.
Gazzetta – Italiano spinge Orsolini per il rilancio
Italiano si affida al suo capitano per il big match con il Milan, questo il commento della Gazzetta
I rossoblù sono nelle mani di Orsolini: nel suo fare calcio è legata un'eventuale resurrezione di questo Bologna. Proprio questa sera Italiano e Orsolini ritrovano davanti a loro il Milan contro cui vinsero la Coppa Italia, anche per questo le motivazioni sono a mille. Vincenzo Italiano si affida al suo numero 7 anche in veste di portafortuna: nelle partite in cui ha segnato Orsolini il Bologna non ha mai perso, ad eccezione della partita con la Cremonese. Il mister gli chiede di essere più attaccante che esterno puro e Orso in questo è maestro. Sarà compito suo guidare questo Bologna verso quelle zone a cui si è abituato negli ultimi due anni.
