Gazzetta – Italiano spinge Orsolini per il rilancio

I rossoblù sono nelle mani di Orsolini: nel suo fare calcio è legata un'eventuale resurrezione di questo Bologna. Proprio questa sera Italiano e Orsolini ritrovano davanti a loro il Milan contro cui vinsero la Coppa Italia, anche per questo le motivazioni sono a mille. Vincenzo Italiano si affida al suo numero 7 anche in veste di portafortuna: nelle partite in cui ha segnato Orsolini il Bologna non ha mai perso, ad eccezione della partita con la Cremonese. Il mister gli chiede di essere più attaccante che esterno puro e Orso in questo è maestro. Sarà compito suo guidare questo Bologna verso quelle zone a cui si è abituato negli ultimi due anni.