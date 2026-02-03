Carlino – Bologna, il mercato dei punti interrogativi

Per i rossoblù è stato un mercato saldo zero con qualche possibilità di incasso: ha salutato Immobile ma ha chiuso con un difensore in più. La punta italiana era il giocatore più pagato della rosa e, grazie al suo addio, ora si inizierà nuovamente a parlare dei rinnovi di Freuler ed Orsolini. Lascia molti dubbi l'addio di Fabbian: per Italiano era considerato incedibile ma il Bologna lo ha ceduto per fare cassa. Si è scelto di restringere il centrocampo, in difesa, invece, fuori Holm. In una difesa che balla troppo Italiano trova più garanzie in Zortea, sperando che Joao Mario torni ai livelli del Porto. Dal punto di vista economico è un mercato sensato con il Bologna che non ha garanzie di entrare in Europa. Ora si attendono anche risposte dal punto di vista sportivo, già questa sera con il Milan i tifosi vorranno nuove conferme.